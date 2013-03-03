В 1 сезоне 7 серии сериала «Викинги» Рагнару необходимо найти большее количество союзников после предательства графа. Он верит, что Боги еще не отвернулись от него. Рагнар делает интересное предложение королю Эйле.
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