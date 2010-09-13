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В лесах и на горах 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала В лесах и на горах
Киноафиша Сериалы В лесах и на горах Сезоны Сезон 1

В лесах и на горах 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В лесах и на горах»

В 1 сезоне сериала «В лесах и на горах» в середине XIX века в небольшом городке встречаются два купца, которым не терпится продать свои товары на ярмарке и подобрать для своих детей выгодную партию. Вскоре они знакомятся с третьим торговцем, у которого как раз есть красавица дочь для сына владельца мукомолен. Дети недовольны тем, что родители решили все за них, однако им предстоит столкнуться еще до смотрин и тотчас влюбиться в друг друга. Тем временем отец жениха сам оказывается очарован молодой девушкой и решает взять ее в жены.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «В лесах и на горах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2010
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2010
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2010
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2010
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2010
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2010
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2010
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2010
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
15 сентября 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 сентября 2010
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2010
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 сентября 2010
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 сентября 2010
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 сентября 2010
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
20 сентября 2010
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 сентября 2010
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 сентября 2010
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 сентября 2010
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
22 сентября 2010
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
22 сентября 2010
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
22 сентября 2010
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
23 сентября 2010
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
23 сентября 2010
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
23 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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