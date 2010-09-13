В 1 сезоне сериала «В лесах и на горах» в середине XIX века в небольшом городке встречаются два купца, которым не терпится продать свои товары на ярмарке и подобрать для своих детей выгодную партию. Вскоре они знакомятся с третьим торговцем, у которого как раз есть красавица дочь для сына владельца мукомолен. Дети недовольны тем, что родители решили все за них, однако им предстоит столкнуться еще до смотрин и тотчас влюбиться в друг друга. Тем временем отец жениха сам оказывается очарован молодой девушкой и решает взять ее в жены.