По правде говоря
Новости
Новости о сериале «По правде говоря»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «По правде говоря»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории»
На этой неделе стриминги предлагают создать небывалый искусственный интеллект, спасти волшебное королевство, раскрыть сложное дело и записать об этом подкаст.
Написать
20 января 2023 15:00
Вышел трейлер третьего сезона детективного сериала «По правде говоря» с Октавией Спенсер
Главная героиня теперь будет искать пропавших школьниц.
Написать
6 января 2023 13:48
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
Раскрываем подробности о новом хите Netflix. Осторожно! В тексте присутствуют жуткие спойлеры.
Написать
30 ноября 2022 12:00
Детективный сериал «По правде говоря» с Октавией Спенсер продлен на третий сезон
Продолжением займется новый шоураннер.
Написать
8 декабря 2021 14:13
