В 1 сезоне 8 серии сериала «Тобол» сибирскому губернатору все-таки удается получить необходимые средства на строительство нового кремля в своем городе. И это несмотря на то, что Петр Великий изначально выступал против этой не самой перспективной, по его мнению, идеи. Впрочем, деньги Гагарину дает не русский царь, а князь Меньшиков, который хочет видеть новый кремль в Тобольске. В это же время предводитель джунгаров Онхудай без разрешения высших властей отправляется в поход на крепость, где зимует отряд Бухгольца. В пути ему активно помогает Йохан Ренат, отбившийся от тобольских военных. Именно он придумывает, как взорвать ворота, ведущие в крепость Кара. Между главными героями и их противниками происходит ожесточенная схватка не на жизнь, а на смерть. Но сможет ли группа русских военных оказать должное сопротивление джунгарам? Молодой офицер Иван Демарин намерен лично разобраться с предателем Йоханом Ренатом. Мужчины устраивают настоящую дуэль на пушках. При этом Онхудай в очередной раз демонстрирует свой изменчивый характер: на этот раз он обводит вокруг пальца самого Рената. В результате кровопролитной схватки при крепости Кара погибает большая часть людей, состоящих в скромном отряде полковника Бухгольца. После всего произошедшего Гагарина в срочном порядке вызывают в Петербург, где проходит заседание по яркендскому походу.