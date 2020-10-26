Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тобол Сезоны Сезон 1 Серия 8

Тобол 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Смотрите за 1
мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Тобол» сибирскому губернатору все-таки удается получить необходимые средства на строительство нового кремля в своем городе. И это несмотря на то, что Петр Великий изначально выступал против этой не самой перспективной, по его мнению, идеи. Впрочем, деньги Гагарину дает не русский царь, а князь Меньшиков, который хочет видеть новый кремль в Тобольске. В это же время предводитель джунгаров Онхудай без разрешения высших властей отправляется в поход на крепость, где зимует отряд Бухгольца. В пути ему активно помогает Йохан Ренат, отбившийся от тобольских военных. Именно он придумывает, как взорвать ворота, ведущие в крепость Кара. Между главными героями и их противниками происходит ожесточенная схватка не на жизнь, а на смерть. Но сможет ли группа русских военных оказать должное сопротивление джунгарам? Молодой офицер Иван Демарин намерен лично разобраться с предателем Йоханом Ренатом. Мужчины устраивают настоящую дуэль на пушках. При этом Онхудай в очередной раз демонстрирует свой изменчивый характер: на этот раз он обводит вокруг пальца самого Рената. В результате кровопролитной схватки при крепости Кара погибает большая часть людей, состоящих в скромном отряде полковника Бухгольца. После всего произошедшего Гагарина в срочном порядке вызывают в Петербург, где проходит заседание по яркендскому походу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка 2 комментария
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 40 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 112 комментариев
Related video
«Это был договорняк»: Агутин проболтался, как выбирают победителей на «Голосе»
«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание
Вот зачем в Советском Союзе ввели школьную форму: многие даже не догадываются
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске
«Вам срочно нужно к врачу!»: Андреева сорвалась на россиянку из-за наглой лжи
Советские дети пили токсичное вещество, рискуя жизнью: о причинах не догадываетесь
Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше