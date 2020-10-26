В 1 сезоне 4 серии сериала «Тобол» действие разворачивается примерно через год после событий прошлых эпизодов. Все главные герои все еще находятся в заснеженном городе Тобольске, отношения между ними обострены до предела. К началу зимы на главной площади открылась ярмарка, на которой произошла массовая драка. Бригитта, Йохан Ренат и Цимс начали выяснять отношения с местными жителями. Ничем хорошим это не закончилось. Сибирский губернатор Гагарин прибывает на место происшествия. Он решает, что Ренат является зачинщиком побоища, после чего предлагает горячему парню отправиться вместе с мирной экспедицией в торговый город Яркенд. Тем временем в Тобольск снова прибывают гости. На этот раз среди них оказался обер-фискал по фамилии Нестеров. Импозантный мужчина приехал в сибирский регион с царской ревизией. Но что предложат ему местные крестьяне? Испугавшись грядущей проверки, Гагарин вместе с Ремезовым устраивают подкоп в Рентерею, чтобы подправить амбарные книги. Параллельно Айкони также решается на немыслимый поступок: она совершает побег в холодную и темную тайгу. В результате князь Воентура наказывает девушку самым жестоким способом. Ей необходимо собственными руками убить дикого зверя и доказать всем свое раскаяние.