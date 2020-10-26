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Киноафиша Сериалы Тобол Сезоны Сезон 1 Серия 4

Тобол 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Тобол» действие разворачивается примерно через год после событий прошлых эпизодов. Все главные герои все еще находятся в заснеженном городе Тобольске, отношения между ними обострены до предела. К началу зимы на главной площади открылась ярмарка, на которой произошла массовая драка. Бригитта, Йохан Ренат и Цимс начали выяснять отношения с местными жителями. Ничем хорошим это не закончилось. Сибирский губернатор Гагарин прибывает на место происшествия. Он решает, что Ренат является зачинщиком побоища, после чего предлагает горячему парню отправиться вместе с мирной экспедицией в торговый город Яркенд. Тем временем в Тобольск снова прибывают гости. На этот раз среди них оказался обер-фискал по фамилии Нестеров. Импозантный мужчина приехал в сибирский регион с царской ревизией. Но что предложат ему местные крестьяне? Испугавшись грядущей проверки, Гагарин вместе с Ремезовым устраивают подкоп в Рентерею, чтобы подправить амбарные книги. Параллельно Айкони также решается на немыслимый поступок: она совершает побег в холодную и темную тайгу. В результате князь Воентура наказывает девушку самым жестоким способом. Ей необходимо собственными руками убить дикого зверя и доказать всем свое раскаяние.

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