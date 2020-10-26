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Киноафиша Сериалы Тобол Сезоны Сезон 1 Серия 2

Тобол 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Тобол» сибирский князь получает щедрое предложение от бухарского купца, который надеется подкупить его золотом из курганов. Впрочем, Гагарина интересует далеко не это — его амбициозные планы уходят вперед. В это же время в северном городе Тобольске активно движется подготовка к будущей экспедиции. В частности, военные собирают необходимую провизию, лекарства, одежду, защитное сооружение. Параллельно шведский пленник по имени Табберт составляет подробную карту сибирского региона. Влюбленная в него остячка, которую все называют Айкони, предпринимает попытки привлечь внимание иностранца. Но, по всей видимости, он занят более важными делами. Тогда Айкони решает использовать приворотную магию, которая должна сделать Табберта пленником собственных чувств. В итоге шведу удается упросить девушку выкрасть у историка Семена Ремезова сибирские карты. Сам Ремезов в это время занят строительством кремля, несмотря на то, что правитель ясно дал понять: он не одобряет эту идею. Но, к своему несчастью, инициативу поддержал новый князь Сибири Гагарин. Губернатор Сибири отправляет Филофея, чтобы тот покрестил всех, кто не придерживается христианства. Однако остяки оказываются не самым миролюбивым народом: они пытаются избавиться от Филофея.

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