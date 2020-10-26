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Киноафиша Сериалы Тобол Сезоны Сезон 1 Серия 6

Тобол 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Тобол» герои продолжают свой длинный и непростой путь в торговый город Яркенд. По решению руководителя экспедиции, все ее участники отправляются на зимовку в крепость под названием Кара. Однако один из членов команды совершает предательство: Йохан Ренат сбегает к войскам джунгаров и передает врученную сибирским губернатором пайцзу Онхудаю. В итоге противник начинает готовится к большой и неожиданной атаке крепости, где сейчас находятся русские солдаты. К счастью, Петру Ремезову удается спасти людей от джунгар. Слухи о нападениях дошли до Тобольска — в итоге Гагарин отправляет к Бухгольцу народный обоз, который был собран местными жителями. Руководит новым отрядом сам историк Семен Ремезов. С помощью шантажа сибирский глава отправляет в поход Ходжу Касыма — Гагарин готов распустить его гарем в случае непослушания. В это же время Онхудай вместе с небольшим войском выезжает к крепости Кара на небольшую разведку. Но что именно он хочет узнать? Главные герои переживают не самые простые времен: среди солдат были зафиксированы первые вспышки цинги. При этом шведский пленный по имени Табберт рассказывает Филофею о своей интимной связи с девушкой Айкони. Узнав об этом, полковник Новицкий решает вызвать своего соперника на дуэль.

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