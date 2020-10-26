В 1 сезоне 6 серии сериала «Тобол» герои продолжают свой длинный и непростой путь в торговый город Яркенд. По решению руководителя экспедиции, все ее участники отправляются на зимовку в крепость под названием Кара. Однако один из членов команды совершает предательство: Йохан Ренат сбегает к войскам джунгаров и передает врученную сибирским губернатором пайцзу Онхудаю. В итоге противник начинает готовится к большой и неожиданной атаке крепости, где сейчас находятся русские солдаты. К счастью, Петру Ремезову удается спасти людей от джунгар. Слухи о нападениях дошли до Тобольска — в итоге Гагарин отправляет к Бухгольцу народный обоз, который был собран местными жителями. Руководит новым отрядом сам историк Семен Ремезов. С помощью шантажа сибирский глава отправляет в поход Ходжу Касыма — Гагарин готов распустить его гарем в случае непослушания. В это же время Онхудай вместе с небольшим войском выезжает к крепости Кара на небольшую разведку. Но что именно он хочет узнать? Главные герои переживают не самые простые времен: среди солдат были зафиксированы первые вспышки цинги. При этом шведский пленный по имени Табберт рассказывает Филофею о своей интимной связи с девушкой Айкони. Узнав об этом, полковник Новицкий решает вызвать своего соперника на дуэль.