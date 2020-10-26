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Киноафиша Сериалы Тобол Сезоны Сезон 1 Серия 3

Тобол 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Тобол» молодой и амбициозный русский офицер Иван Демарин прибывает в заснеженный город Тобольск из уютного и светского Петербурга. Он оказывается в составе небольшого войска, которое было направлено Петром Первым для участия в экспедиции до торгового местечка под названием Яркенд. Волею судьбы главный герой появляется в доме историка Ремезова, живущего вместе с красавицей-дочкой по имени Маша. Она практически сразу же влюбляется в бесстрашного офицера. И, кажется, Иван отвечает ей взаимностью. Но может ли он тратиться на чувства во время важной миссии? В это же время Хамони попадает в гарем ходжи Касыма, который расположен прямо в Тобольске. В какой-то момент ей удается встретиться со своей сестрой-близнецом Айкони: девушки рассказывают друг другу о том, что с ними произошло. В частности, Айкони не может не поделиться своими чувствами к загадочному шведскому воину. Сын историка Ремезова по неизвестным причинам отказывается от Епифании, по потом, немного поразмыслив, все-таки выкупает ее обратно. Так она становится его супругой. Вечером того же дня Айкони удается украсть карты региона из кабинета Ремезова. Испугавшись последствий своего поступка, она решает поджечь весь дом и замести за собой следы.

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