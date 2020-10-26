В 1 сезоне 3 серии сериала «Тобол» молодой и амбициозный русский офицер Иван Демарин прибывает в заснеженный город Тобольск из уютного и светского Петербурга. Он оказывается в составе небольшого войска, которое было направлено Петром Первым для участия в экспедиции до торгового местечка под названием Яркенд. Волею судьбы главный герой появляется в доме историка Ремезова, живущего вместе с красавицей-дочкой по имени Маша. Она практически сразу же влюбляется в бесстрашного офицера. И, кажется, Иван отвечает ей взаимностью. Но может ли он тратиться на чувства во время важной миссии? В это же время Хамони попадает в гарем ходжи Касыма, который расположен прямо в Тобольске. В какой-то момент ей удается встретиться со своей сестрой-близнецом Айкони: девушки рассказывают друг другу о том, что с ними произошло. В частности, Айкони не может не поделиться своими чувствами к загадочному шведскому воину. Сын историка Ремезова по неизвестным причинам отказывается от Епифании, по потом, немного поразмыслив, все-таки выкупает ее обратно. Так она становится его супругой. Вечером того же дня Айкони удается украсть карты региона из кабинета Ремезова. Испугавшись последствий своего поступка, она решает поджечь весь дом и замести за собой следы.