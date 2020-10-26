Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тобол Сезоны Сезон 1 Серия 5

Тобол 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Смотрите за 1
мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Тобол» проходит еще один год. И только тогда участники экспедиции наконец отправляются в свой далекий и, вероятно, опасный путь. Вся группа, собранная царем, планирует провести большую часть пути на воде. Корабль из Тобольска до Яркенда должен уйти с минуту на минуту. Во время сцены расставания Цимс проводит непростой разговор с Бригиттой. Он прощает девушке предательство, а также обещает, что больше никогда и ни за что не притронется к бутылке спиртного. Сибирский губернатор, в свою очередь, передает Ренату пайцзу и дает ему все необходимые указания относительно дальнейшего пути. На судне собираются главные герои, в том числе молодой офицер Иван Демарин, Петька Ремезов и Йохан Ренат. Никто из них не подозревает, что является истинной причиной их экспедиции. В это же время храбрая девушка Айкони самостоятельно заваливает бурого медведя и возвращается в свое поселение. Командующий отрядом Филофея — эмоциональный полковник Новицкий — неожиданно влюбляется в Айкони и тут же признается ей в своих чувствах. Тем временем Нахрач пользуется доверчивостью Филофея и дает ему кольчугу Ермака. Оставшись в Тобольске, Гагарин добирается до амбарных книг и подделывает их. Табберт пытается отправить украденные у Ремезова книги в родную страну, но губернатор перехватывает его посылку. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка 2 комментария
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 40 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 112 комментариев
Related video
«Это был договорняк»: Агутин проболтался, как выбирают победителей на «Голосе»
Вот зачем в Советском Союзе ввели школьную форму: многие даже не догадываются
«Вам срочно нужно к врачу!»: Андреева сорвалась на россиянку из-за наглой лжи
«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок
Советские дети пили токсичное вещество, рискуя жизнью: о причинах не догадываетесь
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание
Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше