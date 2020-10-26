В 1 сезоне 5 серии сериала «Тобол» проходит еще один год. И только тогда участники экспедиции наконец отправляются в свой далекий и, вероятно, опасный путь. Вся группа, собранная царем, планирует провести большую часть пути на воде. Корабль из Тобольска до Яркенда должен уйти с минуту на минуту. Во время сцены расставания Цимс проводит непростой разговор с Бригиттой. Он прощает девушке предательство, а также обещает, что больше никогда и ни за что не притронется к бутылке спиртного. Сибирский губернатор, в свою очередь, передает Ренату пайцзу и дает ему все необходимые указания относительно дальнейшего пути. На судне собираются главные герои, в том числе молодой офицер Иван Демарин, Петька Ремезов и Йохан Ренат. Никто из них не подозревает, что является истинной причиной их экспедиции. В это же время храбрая девушка Айкони самостоятельно заваливает бурого медведя и возвращается в свое поселение. Командующий отрядом Филофея — эмоциональный полковник Новицкий — неожиданно влюбляется в Айкони и тут же признается ей в своих чувствах. Тем временем Нахрач пользуется доверчивостью Филофея и дает ему кольчугу Ермака. Оставшись в Тобольске, Гагарин добирается до амбарных книг и подделывает их. Табберт пытается отправить украденные у Ремезова книги в родную страну, но губернатор перехватывает его посылку.