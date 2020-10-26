В 1 сезоне 1 серии сериала «Тобол» действие разворачивается в начале 1700 года. Великий русский правитель Петр Первый подписывает указ о назначении Матвея Гагарина первым сибирским губернатором. Данное решение было продиктовано острой нуждой царя в деньгах для войны с турецкими и шведскими войсками. Согласно новому документу, Гагарин обязуется утроить доходы государственной казны в самом скором времени. Через шесть лет в сибирскую столицу Тобольск прибывает китайский караван. После получения необходимых товаров Гагарин узнает не самую радостную весть: оказывается, это был последний караван, присланный в его местность. Петру необходимо начать войну с джунгарами, которые то и дело атакуют многочисленные китайские отряды. Князь обещает, что сделает все возможное, чтобы уговорить царя на военные действия против джунгаров. Приехав в Петроград, Гагарин просит аудиенции с правителем. В ходе разговора он прозрачно намекает на необходимость выделения средств и людей для похода на Яркенд, где, по слухам, много золотых месторождений. Петр со своей стороны выступает категорически против ведения новой войны, однако он соглашается отправить в регион мирную экспедицию под руководством известного и почитаемого полководца. В эту экспедицию и попадает главный герой сериала Демарин.