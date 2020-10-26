В 1 сезоне сериала «Тобол» действие разворачивается на русской земле начала XVIII века. Главный герой — молодой и амбициозный офицер по имени Иван Демарин. Он полон сил и энергии для того, чтобы совершать великие подвиги во имя любимой и дорогой сердцу страны. По велению самого царя герой отправляется в далекий заснеженный город Тобольск, где его ждет масса приключений — опасных и захватывающих. Но самое главное, Демарин встречает там любовь всей своей жизни — молодую девушку по имени Маша Ремезова. Так уж выходит, что она оказывается дочерью известного сибирского историка Семена Ремезова. Все главные герои становятся участниками большой экспедиции под предводительством полковника Бухгольца. Главная задача этого похода — найти старинный город Яркенд, о котором сложили уже миллионы легенд. Согласно всем известным фактам, именно в этом месте скрываются золотые месторождения реки Раскемдарьи. Впрочем, поиск золота — далеко не самая интересная часть этого путешествия. Ведь во время зимовки в Ямышевской крепости на русское войско нападает огромное количество джунгаров. Смогут ли герои достойно встретить противника и остаться в живых?