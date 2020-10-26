Меню
Тобол 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тобол
Тобол 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тобол»

В 1 сезоне сериала «Тобол» действие разворачивается на русской земле начала XVIII века. Главный герой — молодой и амбициозный офицер по имени Иван Демарин. Он полон сил и энергии для того, чтобы совершать великие подвиги во имя любимой и дорогой сердцу страны. По велению самого царя герой отправляется в далекий заснеженный город Тобольск, где его ждет масса приключений — опасных и захватывающих. Но самое главное, Демарин встречает там любовь всей своей жизни — молодую девушку по имени Маша Ремезова. Так уж выходит, что она оказывается дочерью известного сибирского историка Семена Ремезова. Все главные герои становятся участниками большой экспедиции под предводительством полковника Бухгольца. Главная задача этого похода — найти старинный город Яркенд, о котором сложили уже миллионы легенд. Согласно всем известным фактам, именно в этом месте скрываются золотые месторождения реки Раскемдарьи. Впрочем, поиск золота — далеко не самая интересная часть этого путешествия. Ведь во время зимовки в Ямышевской крепости на русское войско нападает огромное количество джунгаров. Смогут ли герои достойно встретить противника и остаться в живых?

Список серий 1-го сезона сериала «Тобол» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
26 октября 2020
Серия 2
27 октября 2020
Серия 3
28 октября 2020
Серия 4
29 октября 2020
Серия 5
2 ноября 2020
Серия 6
3 ноября 2020
Серия 7
4 ноября 2020
Серия 8
5 ноября 2020
