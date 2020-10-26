Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тобол Сезоны Сезон 1 Серия 7

Тобол 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Смотрите за 1
мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Тобол» сын известного сибирского историка Семена Ремезова отправляет супругу Епифанию в монастырь после ее неудачной попытки самосожжения. По всей видимости, отношения в их семье не заладились с самого начала. В это время Григорий Новицкий не совсем легальным способом пробирается в гарем Ходжи Касыма, чтобы встретиться с сестрой-близняшкой Айкони. Обер-фискал Нестеров продолжает строить интриги: на этот раз он подкупает ближайшего помощника сибирского губернатора, чтобы тот передал ему в руки старые финансовые книги Гагарина. По дороге к крепости Кара на народный обоз нападает отряд джунгаров. В самый ответственный момент Ходжа Касым решает предать свой тобольский отряд. Прямо перед глазами Цимса происходит долгожданное воссоединение: Бригитта снова встречает Йохана Рената. За прошедшее время эти двое уже успели значительно соскучиться друг по другу. Семен Ремезов приходит в себя после сильнейшей контузии и продолжает свой путь к крепости. В это время молодой офицер Демарин решает пойти на риск, чтобы спасти возлюбленную Машу из джунгарского плена. Главарь варварского племени Онхудай хочет забрать Бригитту в свой гарем и даже предлагает Йохану за нее деньги. Нойон Цэрэн Дондоб делает Онхудаю выговор за попытку развязать войну с российским государством, но тот все равно устраивает мощную атаку на крепость Кара.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка 2 комментария
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 40 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 112 комментариев
Related video
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»
«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
Советские дети пили токсичное вещество, рискуя жизнью: о причинах не догадываетесь
Вот зачем в Советском Союзе ввели школьную форму: многие даже не догадываются
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске
«Вам срочно нужно к врачу!»: Андреева сорвалась на россиянку из-за наглой лжи
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание
«Это был договорняк»: Агутин проболтался, как выбирают победителей на «Голосе»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше