В 1 сезоне 7 серии сериала «Тобол» сын известного сибирского историка Семена Ремезова отправляет супругу Епифанию в монастырь после ее неудачной попытки самосожжения. По всей видимости, отношения в их семье не заладились с самого начала. В это время Григорий Новицкий не совсем легальным способом пробирается в гарем Ходжи Касыма, чтобы встретиться с сестрой-близняшкой Айкони. Обер-фискал Нестеров продолжает строить интриги: на этот раз он подкупает ближайшего помощника сибирского губернатора, чтобы тот передал ему в руки старые финансовые книги Гагарина. По дороге к крепости Кара на народный обоз нападает отряд джунгаров. В самый ответственный момент Ходжа Касым решает предать свой тобольский отряд. Прямо перед глазами Цимса происходит долгожданное воссоединение: Бригитта снова встречает Йохана Рената. За прошедшее время эти двое уже успели значительно соскучиться друг по другу. Семен Ремезов приходит в себя после сильнейшей контузии и продолжает свой путь к крепости. В это время молодой офицер Демарин решает пойти на риск, чтобы спасти возлюбленную Машу из джунгарского плена. Главарь варварского племени Онхудай хочет забрать Бригитту в свой гарем и даже предлагает Йохану за нее деньги. Нойон Цэрэн Дондоб делает Онхудаю выговор за попытку развязать войну с российским государством, но тот все равно устраивает мощную атаку на крепость Кара.