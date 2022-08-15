Меню
Евгений Дятлов: лучшие фильмы и сериалы при участии актера
За свою карьеру Дятлов успел сыграть Добрыню Никитича, Владимира Маяковского и других примечательных персонажей.
Написать
15 августа 2022 14:44
Фото: Как создавались костюмы к фильму «Тобол»
Рассказываем и показываем, кто и как мастерил доспехи героям исторической драмы по роману Алексея Иванова.
Написать
28 февраля 2019 14:48
Конченые герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка
Второй день 105 Российского кинорынка начался с презентации компании «Централ Партнершип». Началось все с показов роликов по релизам: «На районе», «Русалка»,
Написать
18 апреля 2018 08:41
