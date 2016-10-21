В 8 сезоне 7 серии сериала «Дневники вампира» в надежде провести хотя бы один день нормально Стефан устраивает рождественский ужин и приглашает Кэролайн, Аларика, Мэтта и Питера, но с появлением Дэймона и Сибил все идет наперекосяк.
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