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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны Сезон 8 Серия 1

Дневники вампира 2009 - 2017 1 серия 8 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Дневники вампира»
Эпизод 1
Сезон 8 / Серия 1 21 октября 2016
Эпизод 2
Сезон 8 / Серия 2 28 октября 2016
Эпизод 3
Сезон 8 / Серия 3 4 ноября 2016
Эпизод 4
Сезон 8 / Серия 4 11 ноября 2016
Эпизод 5
Сезон 8 / Серия 5 18 ноября 2016
Эпизод 6
Сезон 8 / Серия 6 2 декабря 2016
Эпизод 7
Сезон 8 / Серия 7 9 декабря 2016
Эпизод 8
Сезон 8 / Серия 8 13 января 2017
Эпизод 9
Сезон 8 / Серия 9 20 января 2017
Эпизод 10
Сезон 8 / Серия 10 27 января 2017
Эпизод 11
Сезон 8 / Серия 11 3 февраля 2017
Эпизод 12
Сезон 8 / Серия 12 10 февраля 2017
Эпизод 13
Сезон 8 / Серия 13 17 февраля 2017
Эпизод 14
Сезон 8 / Серия 14 24 февраля 2017
Эпизод 15
Сезон 8 / Серия 15 3 марта 2017
Эпизод 16
Сезон 8 / Серия 16 10 марта 2017
О чем cерия

В 8 сезоне 1 серии сериала «Дневники вампира» после четырех месяцев безрезультатных поисков Дэймона и Энзо Стефан не сдается. Бонни все сложнее верить, что их получится найти, а Кэролайн и Аларик опасаются за свою семью.

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