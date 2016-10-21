В 8 сезоне 1 серии сериала «Дневники вампира» после четырех месяцев безрезультатных поисков Дэймона и Энзо Стефан не сдается. Бонни все сложнее верить, что их получится найти, а Кэролайн и Аларик опасаются за свою семью.
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