В 8 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» Стефан направляется в Северную Каролину вместе с Бонни и Кэролайн, опасаясь, что Дэймон и Энзо навредят кому-то из его прошлого. В «Арсенале» Аларик и его стажер Джорджи натыкаются на странные символы.