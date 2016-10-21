В 8 сезоне 13 серии сериала «Дневники вампира» после обнаружения оружия против Када Дэймон и Аларик вынуждены противостоять старому врагу. Кэролайн и Мэтт пытаются предотвратить Стефана от саморазрушения из-за тайны из его прошлого.