В 8 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира», узнав, что ее дети стали новой целью Сибил, Кэролайн идет на отчаянные меры. Пока Аларик сталкивается с неприятными реалиями совместной жизни, Стефан пытается защищать близнецов.
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