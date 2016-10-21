В 8 сезоне 11 серии сериала «Дневники вампира» Кад дает братьям еще по заданию, выполнение которых приведет к ужасным последствиям. Отправившись с романтическое путешествие, Бонни и Энзо берут с собой колокол, чтобы никто не смог до него добраться.
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