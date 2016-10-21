В 8 сезоне 14 серии сериала «Дневники вампира» новой целью Када становится гроб Елены, и братья объединяются, чтобы не позволить его заполучить. В это время Аларик и Кэролайн пытаются справиться с растущим магическим потенциалом своих детей.
Related video
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail