В 8 сезоне 14 серии сериала «Дневники вампира» новой целью Када становится гроб Елены, и братья объединяются, чтобы не позволить его заполучить. В это время Аларик и Кэролайн пытаются справиться с растущим магическим потенциалом своих детей.