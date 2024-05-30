Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериаловВ подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
