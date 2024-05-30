22 июня на Netflix появился третий сезон «Академии Амбрелла», которого мы ждали целых два года. Новые эпизоды получились трогательными и эпичными одновременно, и, как обычно в этом сериале, саундтрек просто безупречен. Если вы досмотрели сезон и решили пополнить свой плейлист, то рассказываем, какие песни были в каждом из эпизодов.