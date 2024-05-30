Меню
Последнее приключение: вышли трейлеры финального сезона «Академии «Амбрелла»
Последнее приключение: вышли трейлеры финального сезона «Академии «Амбрелла» Премьера состоится на стриминге 8 августа.
30 мая 2024 13:58
«Дева и дракон», новый фильм по «Ведьмаку» и многое другое: что показали на Netflix Geeked Week 2023
«Дева и дракон», новый фильм по «Ведьмаку» и многое другое: что показали на Netflix Geeked Week 2023 Масса трейлеров, тизеров и видеоанонсов.
13 ноября 2023 10:02
Ник Офферман получил роль в четвертом сезоне «Академии «Амбрелла»
Ник Офферман получил роль в четвертом сезоне «Академии «Амбрелла» К сериалу также присоединились Меган Маллалли и Дэвид Кросс.
27 февраля 2023 16:11
Стартовали съемки финального сезона «Академии «Амбрелла»
Стартовали съемки финального сезона «Академии «Амбрелла» Четвертый сезон будет самым коротким в истории сериала.
3 февраля 2023 12:54
Финальный сезон «Академии «Амбрелла» будет состоять из шести эпизодов
Финальный сезон «Академии «Амбрелла» будет состоять из шести эпизодов Шоураннер заверяет, что заключительные серии возьмут не количеством, а качеством.
19 декабря 2022 12:14
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов В подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
11 ноября 2022 13:15
Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла»
Netflix показал подборки неудачных дублей со съемок «Очень странных дел» и «Академии «Амбрелла» В роликах актеры популярных сериалов смеются, танцуют и постоянно забывают свои реплики.
25 сентября 2022 13:01
Сериал «Академия «Амбрелла» продлен на четвертый и заключительный сезон
Сериал «Академия «Амбрелла» продлен на четвертый и заключительный сезон Создатель шоу также планирует экранизировать для Netflix популярную видеоигру.
26 августа 2022 07:32
9 важных вопросов, которые остались у зрителей после просмотра нового сезона «Академии Амбрелла»
9 важных вопросов, которые остались у зрителей после просмотра нового сезона «Академии Амбрелла» Со спойлерами рассказываем, какие ключевые события произошли в 3-м сезоне и какие загадки еще предстоит разрешить в продолжении.
25 июня 2022 11:12
Все песни из 3-го сезона «Академии Амбрелла»: апокалипсис под лучший саундтрек
Все песни из 3-го сезона «Академии Амбрелла»: апокалипсис под лучший саундтрек 22 июня на Netflix появился третий сезон «Академии Амбрелла», которого мы ждали целых два года. Новые эпизоды получились трогательными и эпичными одновременно, и, как обычно в этом сериале, саундтрек просто безупречен. Если вы досмотрели сезон и решили пополнить свой плейлист, то рассказываем, какие песни были в каждом из эпизодов.
24 июня 2022 17:49
Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»
Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан» 22 июня состоялась премьера 3-го сезона супергеройского сериала Netflix «Академия "Амбрелла"», основанного на одноименном комиксе фронтмена группы My Chemical Romance Джерарда Уэя. Рассказываем, что известно о новом сезоне любимого сериала, в чем загадка отеля «Обсидиан» и как он связан с отелем «Забвение» из комиксов.
24 июня 2022 15:40
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны» Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
14 июня 2022 13:38
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс» Киноафиша собрала 10 сериалов про мутантов, волшебников и целые команды супергероев, которые, как и Люди Икс, сражаются со злом.
6 июня 2022 19:00
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом»
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом» Продолжения культовых шоу и любопытные теленовинки в нашей традиционной подборке главных сериалов месяца.
27 мая 2022 12:16
Альтернативный мир и угроза конца света: вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»
Альтернативный мир и угроза конца света: вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла» Премьера состоится 22 июня.
19 мая 2022 18:34
Третий сезон «Академии Амбрелла» получил дату премьеры и первый тизер
Третий сезон «Академии Амбрелла» получил дату премьеры и первый тизер Новая порция серий появится на Netflix в июне.
14 марта 2022 14:23
«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году
«Очень странные дела» и другие ожидаемые проекты: Netflix объявил список сериалов, которые выйдут в 2022 году Некоторые шоу, включая спин-офф «Викингов», обзавелись датами релиза.
1 декабря 2021 10:56
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями Несмотря на юный возраст, персонажи этих проектов ни в чём не уступают старшим «коллегам» в стремлении приструнить мировое зло.
31 марта 2021 16:55
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов Вас ждёт мрачная и реалистичная супергеройская франшиза Marvel, новое прочтении истории Робина из комиксов DC и самые яркие экранизации авторских проектов.
11 марта 2021 12:44
