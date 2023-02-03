Стартовали съемки финального сезона «Академии «Амбрелла»

Четвертый сезон будет самым коротким в истории сериала.

Накануне официально стартовали съемки финального сезона сериала «Академия «Амбрелла». Новостью о начале производственного процесса торжественно поделился в соцсетях шоураннер супергероической экшен-драмы Стив Блэкман.

Заключительная часть сериала по комиксам Джерарда Уэя и Габриэля Ба будет состоять из шести эпизодов, так что финальный сезон станет самым коротким в истории шоу. Как отметил ранее Блэкман, укороченный хронометраж никак не отразится на качестве концовки.

«Академия «Амбрелла» повествует о приемных детях таинственного миллиардера Реджинальда Харгривза, которые родились в один день и обладают уникальными способностями. В прошлый раз персонажи устроили тотальный перезапуск вселенной, из-за чего лишились своего особого дара и потеряли членов академии «Спэрроу» из альтернативного мира. О сюжете четвертого сезона пока информации нет, однако ранее выяснилось, что первая серия получила название «Невыносимая трагедия после получения желаемого».

В основной актерский состав сериала входят Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Джордан Клер Роббинс, Риту Эрийа, Дженезис Родригес и Колм Фиор.

Заключительный сезон «Академии «Амбрелла» выйдет на Netflix ориентировочно в 2024 году.