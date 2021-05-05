«Сыновья Сэма. Падение во тьму» — новый документальный сериал, производством которого занимался онлайн-сервис Netflix. В основу шоу легло дело печально известного преступника по имени Дэвид Берковиц. В народе ему дали прозвище Сын Сэма. Этот маньяк отличался особой беспощадностью: как правило, он расстреливал случайных людей, встречающихся ему на улице. В его убийствах не было политического, расового или гендерного подтекста. Сын Сэма нападал на всех без разбора. Долгое время за злодеяниями Берковица следил журналист по имени Мори Терри. Со временем он буквально стал одержим этим расследованием. Терри был уверен, что Сын Сэма каким-то образом связан с представителями сатанинского культа.