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Постер к сериалу Сыновья Сэма. Падение во тьму
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Киноафиша Сериалы Сыновья Сэма. Падение во тьму
Сыновья Сэма. Падение во тьму (2021 - …) The Sons of Sam: A Descent into Darkness 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Сыновья Сэма. Падение во тьму» — новый документальный сериал, производством которого занимался онлайн-сервис Netflix. В основу шоу легло дело печально известного преступника по имени Дэвид Берковиц. В народе ему дали прозвище Сын Сэма. Этот маньяк отличался особой беспощадностью: как правило, он расстреливал случайных людей, встречающихся ему на улице. В его убийствах не было политического, расового или гендерного подтекста. Сын Сэма нападал на всех без разбора. Долгое время за злодеяниями Берковица следил журналист по имени Мори Терри. Со временем он буквально стал одержим этим расследованием. Терри был уверен, что Сын Сэма каким-то образом связан с представителями сатанинского культа.

Сыновья Сэма. Падение во тьму - трейлер
Сыновья Сэма. Падение во тьму
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сыновья Сэма. Падение во тьму - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Сыновья Сэма. Падение во тьму
Кадры из сериала
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