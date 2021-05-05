В 1 сезоне сериала «Сыновья Сэма. Падение во тьму» рассказывается реальная история известного серийного убийцы по имени Дэвид Берковиц. Многие знают его по кличке Сын Сэма. Как правило, Берковиц нападал на людей на улицах, убивал всех без разбора, действовал крайне беспощадно и агрессивно. До сих пор остается неизвестным, что же было мотивом его преступлений. Делом Берковица в свое время сильно заинтересовался журналист Мори Терри. В какой-то момент он стал одержим расследованием. По убеждению Терри, Сын Сэма имел некую тайную связь с последователями оккультизма.