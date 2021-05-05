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Сыновья Сэма. Падение во тьму 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сыновья Сэма. Падение во тьму
Киноафиша Сериалы Сыновья Сэма. Падение во тьму Сезоны Сезон 1

The Sons of Sam: A Descent into Darkness 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сыновья Сэма. Падение во тьму»

В 1 сезоне сериала «Сыновья Сэма. Падение во тьму» рассказывается реальная история известного серийного убийцы по имени Дэвид Берковиц. Многие знают его по кличке Сын Сэма. Как правило, Берковиц нападал на людей на улицах, убивал всех без разбора, действовал крайне беспощадно и агрессивно. До сих пор остается неизвестным, что же было мотивом его преступлений. Делом Берковица в свое время сильно заинтересовался журналист Мори Терри. В какой-то момент он стал одержим расследованием. По убеждению Терри, Сын Сэма имел некую тайную связь с последователями оккультизма.

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Список серий сериала Сыновья Сэма. Падение во тьму График выхода всех сериалов
Сезон 1
Привет из сточных канав Hello from the Gutters
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2021
Убийца с 44-м калибром Catch .44
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2021
Абсолютное зло The Ultimate Evil
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2021
Кроличья нора Rabbit Hole
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2021
График выхода всех сериалов
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