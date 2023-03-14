Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Дом совы
Новости
Новости о сериале «Дом совы»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Дом совы»
Вся информация о сериале
Заключительный сезон мультсериала «Дом совы» получил дату премьеры
Последняя серия анимационного шоу выйдет на экраны в апреле.
Написать
14 марта 2023 17:10
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Голливудские проекты, создатели которых явно вдохновлялись киновселенной Джоан Роулинг.
Написать
14 ноября 2022 18:00
Лус и ее друзья переживают новые приключения в трейлере третьего сезона мультсериала «Дом совы»
Премьера финального сезона шоу состоится уже на этой неделе.
Написать
11 октября 2022 15:53
Популярный мультсериал «Дом совы» был закрыт из-за того, что проект не соответствует бренду Disney
Сериал демонстрировал хорошие рейтинги, но его аудитория показалась корпоративным чиновникам нецелевой для Disney.
Написать
6 октября 2021 16:40
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667