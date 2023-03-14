Заключительный сезон мультсериала «Дом совы» получил дату премьеры

Исполнительный продюсер анимационного сериала «Дом совы» Дана Террас анонсировала дату премьеры заключительного эпизода шоу. Третья серия третьего сезона выйдет 8 апреля.

Шоу повествует о приключениях простой девочки Луз с Земли, которая случайно попадает в волшебное измерение, называемое Кипящими островами. Во второй серии третьего сезона героиня возвращается в магический мир вместе со своими друзьями Камилой, Эмити, Хантером, Гасом и Уиллоу. Вернувшись, команда понимает, что высвобожденный в конце второго сезона Коллекционер сеет хаос и разрушения в округе. Группа оправляется в школу Хекссайд, где ученики построили оборонительную базу. Разобравшись со всеми насущными неприятностями, герои выясняют, как добраться до дворца Коллекционера.

Коллекционер продолжает разрушать Кипящие острова. Ида пытается остановить его с помощью своей демонической формы, но у нее заканчивается лекарство от проклятья, и план проваливается.

В отличие от двух предыдущих сезонов, состоящих из 19-21 серии, третий сезон включает в себя всего три эпизода по 45 минут, что соответствует приблизительно шести стандартным эпизодам. Премьера первой серии состоялась в октябре 2022 года, а второго — в январе 2023.