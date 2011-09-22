В 8 сезоне 18 серии сериала «Офис» Роберт не в восторге от проделанной Нелли и ее командой работы, и он намерен уволить главу недавно открытого магазина, то есть Дуайта. Джим силой задерживает его достаточно долго, чтобы его место занял Тодд Пэкер.
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