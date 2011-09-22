В 8 сезоне 15 серии сериала «Офис» Дуайт и выбранные им сотрудники едут в Таллахасси, где встречаются с менеджером специальных проектов Нелли Бертрам. Попытки Дуайта ее впечатлить заканчиваются неудачно, когда ему срочно понадобилась аппендэктомия.
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