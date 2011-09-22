В 8 сезоне 16 серии сериала «Офис» Дуайт и Пэкер заигрывают с Нелли, надеясь заполучить ее расположение. Кэти не слишком искусно пытается соблазнить Джима, но тот находит спасение в номере Дуайта. В Скрэнтоне Энди оставляет всех работать допоздна.