В 8 сезоне 8 серии сериала «Офис» Энди лезет из кожи вон, чтобы впечатлить подчиненных, и везет их в Геттисберг, чтобы сблизиться. По просьбе Роберта, оставшиеся в офисе сотрудники пытаются выдать свежие идеи, и Роберт переоценивает Кевина.