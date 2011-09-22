В 8 сезоне 8 серии сериала «Офис» Энди лезет из кожи вон, чтобы впечатлить подчиненных, и везет их в Геттисберг, чтобы сблизиться. По просьбе Роберта, оставшиеся в офисе сотрудники пытаются выдать свежие идеи, и Роберт переоценивает Кевина.
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