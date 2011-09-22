В 8 сезоне 21 серии сериала «Офис» вернувшийся Энди обнаруживает, что его место заняли, и снова не может справиться со своим гневом. После того как Джим и Пэм познакомили Келли с их педиатром, Рави, она пытается выбрать между ним и Райаном.