В 8 сезоне 21 серии сериала «Офис» вернувшийся Энди обнаруживает, что его место заняли, и снова не может справиться со своим гневом. После того как Джим и Пэм познакомили Келли с их педиатром, Рави, она пытается выбрать между ним и Райаном.
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