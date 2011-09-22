В 8 сезоне 3 серии сериала «Офис», после того как все работники склада уволились, совместно выиграв в лотерею, Энди и Дэррил пытаются найти им замену. Тем временем Джим, Эрин и Кевин разрабатывают свою систему погрузки.
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