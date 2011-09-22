В 8 сезоне 22 серии сериала «Офис» все сотрудники приглашены на благотворительный аукцион мужа Анджелы. Энди пытается убедить всех, что увольнение его совсем не волнует. Нелли хочет подружиться с Дэррилом с помощь тако.