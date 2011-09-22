В 8 сезоне 9 серии сериала «Офис» Роберт приводит свою жену, которая хочет получить работу в офисе. Несмотря на его приказ ни при каких условиях не нанимать ее, Энди поступает иначе, что приводит Роберта в ярость.
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