В 1 сезоне сериала «Обнаженный режиссер» работник торговой компании приходит домой раньше времени и обнаруживает свою супругу с другим человеком. Расстроившись, он идет в бар, где встречает торговца секс-аудиозаписями. Неожиданно герой понимает, что товары, связанные с эротикой, могут приносить хороший доход. Будучи продавцом английских энциклопедий, мужчина принимает решение сменить сферу профессиональной деятельности. Именно с этого момента начинается история Тору Мураниси – легендарного порнорежиссера.