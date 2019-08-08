Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Обнаженный режиссер 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обнаженный режиссер
Киноафиша Сериалы Обнаженный режиссер Сезоны Сезон 1

The Naked Director 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обнаженный режиссер»

В 1 сезоне сериала «Обнаженный режиссер» работник торговой компании приходит домой раньше времени и обнаруживает свою супругу с другим человеком. Расстроившись, он идет в бар, где встречает торговца секс-аудиозаписями. Неожиданно герой понимает, что товары, связанные с эротикой, могут приносить хороший доход. Будучи продавцом английских энциклопедий, мужчина принимает решение сменить сферу профессиональной деятельности. Именно с этого момента начинается история Тору Мураниси – легендарного порнорежиссера.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Обнаженный режиссер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тайная жизнь The Hidden Side
Сезон 1 Серия 1
8 августа 2019
Без цензуры Uncensored
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2019
Расшатать устои Shake Things Up
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2019
Все по-настоящему The Real Thing
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2019
Расцвет Blossoming
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2019
Мания величия Delusions of Grandeur
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2019
Не мечтайте, это не конец Don't Dream It's Over
Сезон 1 Серия 7
8 августа 2019
Сексуальная революция A Sexual Revolution
Сезон 1 Серия 8
8 августа 2019
График выхода всех сериалов
Хюррем все равно пила: за что султан Сулейман из «Великолепного века» запретил кофе
Если после «Первого отдела» и «Невского» вы искали достойный сериал — вот он: у него редкий 100% рейтинг критиков и шикарные отзывы
А что за форма у Голощекина в сериале «Граница. Таежный роман»? И почему он в ней ходит все время?
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали
«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма
«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)
В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше