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Обнаженный режиссер 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Обнаженный режиссер
Киноафиша Сериалы Обнаженный режиссер Сезоны Сезон 2

The Naked Director 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Обнаженный режиссер»

Во 2 сезоне сериала «Обнаженный режиссер» события разворачиваются вокруг японского режиссера по имени Тору Мураниси, который получил широкую известность благодаря своим порнографическим фильмам. В новых эпизодах главный герой узнает о существовании спутникового телевидения. Он сразу же загорается идеей открыть собственный канал. Однако на это нужны большие деньги. Муранаси постепенно расширяет свой контент, привлекая все больше и больше молодых актеров. Вскоре у него появляется Миюки, достойная конкурентка Каору. 

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Обнаженный режиссер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
24 июня 2021
More, More, More
Сезон 2 Серия 2
24 июня 2021
Diamond in the Rough
Сезон 2 Серия 3
24 июня 2021
Our Dream
Сезон 2 Серия 4
24 июня 2021
The Bubble Bursts
Сезон 2 Серия 5
24 июня 2021
Out of Control
Сезон 2 Серия 6
24 июня 2021
The Fall
Сезон 2 Серия 7
24 июня 2021
The Will of a Stone
Сезон 2 Серия 8
24 июня 2021
График выхода всех сериалов
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