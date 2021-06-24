Во 2 сезоне сериала «Обнаженный режиссер» события разворачиваются вокруг японского режиссера по имени Тору Мураниси, который получил широкую известность благодаря своим порнографическим фильмам. В новых эпизодах главный герой узнает о существовании спутникового телевидения. Он сразу же загорается идеей открыть собственный канал. Однако на это нужны большие деньги. Муранаси постепенно расширяет свой контент, привлекая все больше и больше молодых актеров. Вскоре у него появляется Миюки, достойная конкурентка Каору.