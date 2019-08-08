В 1 сезоне 4 серии сериала «Обнаженный режиссер» из-за Фуруи работникам «Сапфира» становится известно о сотрудничестве Такеи и Икэдзавы. Тем временем Мураниси находит новую актрису, которая должна принять участие в съемках очередного видео.
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