В 1 сезоне 6 серии сериала «Обнаженный режиссер» для того, чтобы сделать провокационное видео с популярной порнозвездой из Америки, Мураниси вместе со съемочной командой отправляется на Гавайи. Тем временем Тоси просит помощи у Фуруи.
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