В 1 сезоне 5 серии сериала «Обнаженный режиссер» вскоре после того, как Комитет начинает все больше контролировать «Сапфир», а Икэдзава включает ее в черный список, студия рискует обанкротиться. Мегуми ругается с матерью и пытается найти Мураниси.