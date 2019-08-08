В 1 сезоне 5 серии сериала «Обнаженный режиссер» вскоре после того, как Комитет начинает все больше контролировать «Сапфир», а Икэдзава включает ее в черный список, студия рискует обанкротиться. Мегуми ругается с матерью и пытается найти Мураниси.
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