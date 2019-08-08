В 1 сезоне 8 серии сериала «Обнаженный режиссер» завершается время Сева. Тем временем Каору становится невероятно популярной. И «Посейдон», и «Сапфир» продолжают выпускать свои видеоклипы, однако вскоре их ожидает усиление контроля.
Related video
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Авторизация по e-mail