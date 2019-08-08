В 1 сезоне 1 серии сериала «Обнаженный режиссер» после того, как очередной месяц выдался довольно скудным на продажи, Тору оказывается в шаге от увольнения. Однако стоит ему заработать крупную сумму денег, как жизнь кардинально меняется.