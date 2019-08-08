В 1 сезоне 7 серии сериала «Обнаженный режиссер» из-за угрозы огромного тюремного срока Тору необходимо в срочном порядке найти сто миллионов иен. В то время, как Кавада и Тоси пытаются найти необходимые деньги, Каору готова прийти на помощь.