В 1 сезоне 7 серии сериала «Обнаженный режиссер» из-за угрозы огромного тюремного срока Тору необходимо в срочном порядке найти сто миллионов иен. В то время, как Кавада и Тоси пытаются найти необходимые деньги, Каору готова прийти на помощь.
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