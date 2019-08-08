В 1 сезоне 2 серии сериала «Обнаженный режиссер» в скором времени Тоси и Мураниси начинают заниматься продажей порножурналов и решают открыть собственную сеть магазинов. Успех героев привлекает чрезмерное внимание общественности.
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