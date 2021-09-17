Во 2 сезоне 5 серии сериала «Утреннее шоу» вся команда новостного отдела отправляется в Вегас, где их продолжают преследовать ошибки прошлого. Смогут ли главные герои справиться с давлением, которое постоянно на них оказывается? Никто не знает.
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