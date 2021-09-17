Во 2 сезоне 7 серии сериала «Утреннее шоу» одна из телеведущих бессмертной программы отправляется в дальнее путешествие, чтобы наконец найти выход из непростой ситуации, сложившейся в ее жизни. Никто не знает, чем закончится эта поездка.