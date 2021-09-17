Во 2 сезоне 9 серии сериала «Утреннее шоу» две главные героини пытаются принять перемены, которые постепенно распространяются на телеканале. Новая книга сулит всем персонажам шокирующие откровения. Смогут ли они пережить эту новую правду?..
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Авторизация по e-mail