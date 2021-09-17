Во 2 сезоне 3 серии сериала «Утреннее шоу» амбициозная и бесстрашная Брэдли освещает начало сезона кампании, в то время как Алекс готовится к важному событию, которое может навсегда изменить ее жизнь. Но чем заняты остальные герои шоу?