Во 2 сезоне 8 серии сериала «Утреннее шоу» главные герои в очередной раз оказываются в крайне непростой ситуации с самыми неожиданными последствиями. Ведущие эфира спешат рассказать своей аудитории неподтвержденную информацию.
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