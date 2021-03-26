Меню
Могучие утята: Новые правила 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Могучие утята: Новые правила
Могучие утята: Новые правила Сезоны Сезон 1

The Mighty Ducks: Game Changers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Могучие утята: Новые правила»

В 1 сезоне сериала «Могучие утята: Новые правила» история разворачивается вокруг мальчика-подростка по имени Эван. В течение многих лет Эван играет в культовой хоккейной команде «Могучие утята». Увы, случается нечто ужасное. После неожиданного проигрыша руководство решает выгнать главного героя из команды. К счастью, Эван не впадает в отчаяние. Его мама решает создать собственную команду, состоящую из различных аутсайдеров и, собственно, самого Эвана. Мальчик надеется, что новые товарищи помогут ему восстановить подмоченную репутацию и доказать «Могучим утятам», что не только они могут быть победителями.

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
7.2 IMDb
Список серий сериала Могучие утята: Новые правила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Game On
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2021
Dusters
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2021
Breakaway
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2021
Hockey Moms
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2021
Cherry Picker
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2021
Spirit of the Ducks
Сезон 1 Серия 6
30 апреля 2021
Pond Hockey
Сезон 1 Серия 7
7 мая 2021
Change on the Fly
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2021
Head Games
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2021
State of Play
Сезон 1 Серия 10
28 мая 2021
График выхода всех сериалов
