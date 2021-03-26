В 1 сезоне сериала «Могучие утята: Новые правила» история разворачивается вокруг мальчика-подростка по имени Эван. В течение многих лет Эван играет в культовой хоккейной команде «Могучие утята». Увы, случается нечто ужасное. После неожиданного проигрыша руководство решает выгнать главного героя из команды. К счастью, Эван не впадает в отчаяние. Его мама решает создать собственную команду, состоящую из различных аутсайдеров и, собственно, самого Эвана. Мальчик надеется, что новые товарищи помогут ему восстановить подмоченную репутацию и доказать «Могучим утятам», что не только они могут быть победителями.