Могучие утята: Новые правила 2021 10 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Могучие утята: Новые правила»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 126 марта 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 22 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 39 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 416 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 523 апреля 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 630 апреля 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 77 мая 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 814 мая 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 921 мая 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 1028 мая 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 10 серии сериала «Могучие утята: Новые правила» во время своего путешествия в штаты все герои оказываются перед сложной дилеммой, которая должна решить судьбу их спортивной команды. Смогут ли они обыграть своих американских соперников?
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